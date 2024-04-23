Staffel 1Folge 55vom 23.04.2024
Boruto
Folge 55: Das wissenschaftliche Ninja-Werkzeug
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Um seine Rasengantechnik zu verbessern, trainiert Sasuke Boruto, aber der zeigt einen Mangel an Durchhaltevermögen, um besser als sein Vater zu werden. Der Genin nimmt zusammen mit Iwabe und Sumire und den anderen an der Chuninprüfung teil.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media