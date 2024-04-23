Staffel 1Folge 54vom 23.04.2024
Sasuke und BorutoJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 54: Sasuke und Boruto
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Boruto trifft auf Sasuke, als Sasuke in sein Haus kommt, um nach Naruto zu sehen. Während Boruto mit ihm spricht, bekommt er von Sasuke eine wichtige Anfrage. Borutos überarbeiteter Vater hat außerdem den Geburtstag von Himawari verpasst.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media