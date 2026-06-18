Boruto
Folge vom 18.06.2026: Die Insel des Verrats
23 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Hana unternimmt mit ihrer Klasse einen Ausflug zu einer unbewohnten Insel. Die Schüler sollen dort trainieren, doch schon bald kommt es zu merkwürdigen Vorfällen. Kawaki vermutet außerdem, dass sich der Attentäter, der es auf Kae abgesehen hat, auch auf der Insel befindet ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.