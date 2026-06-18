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Boruto

Die Insel des Verrats

ProSieben MAXXFolge vom 18.06.2026
Die Insel des Verrats

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Boruto

Folge vom 18.06.2026: Die Insel des Verrats

23 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Hana unternimmt mit ihrer Klasse einen Ausflug zu einer unbewohnten Insel. Die Schüler sollen dort trainieren, doch schon bald kommt es zu merkwürdigen Vorfällen. Kawaki vermutet außerdem, dass sich der Attentäter, der es auf Kae abgesehen hat, auch auf der Insel befindet ...

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