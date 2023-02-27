Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Harte Zeiten! So kommst du durch die Krise

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 27.02.2023
Harte Zeiten! So kommst du durch die Krise

Folge 1: Harte Zeiten! So kommst du durch die Krise

34 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12

Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. Und SAT.1 bringt den 90er-Jahre TV-Talk zurück. In "Britt - Der Talk" begrüßt Britt Hagedorn täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Zuschauer:innen bewegt - große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert.

