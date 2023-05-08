Pulverfass Familie - was tun, wenn's kracht?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 37: Pulverfass Familie - was tun, wenn's kracht?
34 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 12
Streit kommt in den besten Familien vor, doch was tun, wenn es so richtig kracht? Ob Unstimmigkeiten mit den Schwiegereltern, Meinungsverschiedenheiten in der Patchwork-Familie oder absolute Funkstille infolge eines Erbstreits - Britts heutige Gäste erzählen von ihren Familienproblemen und suchen mit Hilfe eines Diplom-Psychologen nach Wegen der Annäherung.
