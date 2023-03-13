Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling! Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 11: Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling!
35 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12
Bist Du unzufrieden mit deinem Kleidungsstil? Möchtest Du gerne ein Körperteil kaschieren bzw. mehr betonen? Wie schminke und frisiere ich mich typ- und altersgerecht? Heute gibt Martina Reuter, Stylingsexpertin, auf diese und auch auf weitere Fragen Antwort bei Britt. Außerdem stylt sie mit Hilfe ihres Teams, Kevin und Betti, vier Frauen um, die eine Veränderung in ihrem Leben gewünscht haben.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1