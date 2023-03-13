Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling!

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 13.03.2023
Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling!

Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling! Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 11: Umstyling bei Britt – so sexy wird der Frühling!

35 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12

Bist Du unzufrieden mit deinem Kleidungsstil? Möchtest Du gerne ein Körperteil kaschieren bzw. mehr betonen? Wie schminke und frisiere ich mich typ- und altersgerecht? Heute gibt Martina Reuter, Stylingsexpertin, auf diese und auch auf weitere Fragen Antwort bei Britt. Außerdem stylt sie mit Hilfe ihres Teams, Kevin und Betti, vier Frauen um, die eine Veränderung in ihrem Leben gewünscht haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen