Muskelprotz - vor dir kriegt man ja Angst! Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 12: Muskelprotz - vor dir kriegt man ja Angst!
35 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Dicke Muckis, strenge Ernährung, Zusatzpräparate und Willensstärke – all das brauchen Bodybuilder. Ist das noch normal? Über diese Kernfrage wird bei Britt diskutiert und auch aufgeklärt. Yannic, ein wahrer Muskelprotz, berichtet darüber, wie er zu seinen überdimensionalen Muskeln gekommen ist. Die Meinungen der anderen Gäste zu Yannics Körper gehen weit auseinander. Was sie zu sagen haben, erfahren ihr heute bei "Britt – der Talk".
Britt - Der Talk
