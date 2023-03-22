Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 18vom 22.03.2023
34 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12

Wenn das Hobby zum Job wird: Facebook, Instagram, Twitter und Co. sind nicht nur Freizeitspaß von Jugendlichen und Erwachsenen, sondern stellen auch den Arbeitsplatz vieler Menschen dar. Britts Talkgäste stehen mitten im Berufsleben und erzählen von ihrer Karriere im Netz. Unter ihnen "Mamma Culinaria", die mit ihren Rezepten begeistert und die "Lego-Oma", die dabei hilft, mit kleinen Steinen große Hürden zu meistern.

