Zweite Karriere - So mache ich mein Geld im Netz!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 18: Zweite Karriere - So mache ich mein Geld im Netz!
34 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Wenn das Hobby zum Job wird: Facebook, Instagram, Twitter und Co. sind nicht nur Freizeitspaß von Jugendlichen und Erwachsenen, sondern stellen auch den Arbeitsplatz vieler Menschen dar. Britts Talkgäste stehen mitten im Berufsleben und erzählen von ihrer Karriere im Netz. Unter ihnen "Mamma Culinaria", die mit ihren Rezepten begeistert und die "Lego-Oma", die dabei hilft, mit kleinen Steinen große Hürden zu meistern.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
