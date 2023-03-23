Wenn wohnen unbezahlbar wird - wie lässt sich's anders lebenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 19: Wenn wohnen unbezahlbar wird - wie lässt sich's anders leben
34 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Brennpunkt Wohnungsmarkt: Während die Mieten steigen, sinkt oft die Wohnqualität. Doch wo findet man überhaupt bezahlbaren Wohnraum? Welche Alternativen zur überteuerten Mietwohnung bieten sich? Ob Campinglatz, Mehrgenerationenhaus, Tiny Haus oder ein Bauwagen im Wald - Britts heutige Gäste haben für sich eine kostengünstige Wohnalternative gefunden. Spricht ihr Modell auch die anderen Gäste an?
