Wenn wohnen unbezahlbar wird - wie lässt sich's anders leben

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 23.03.2023
Folge 19: Wenn wohnen unbezahlbar wird - wie lässt sich's anders leben

34 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Brennpunkt Wohnungsmarkt: Während die Mieten steigen, sinkt oft die Wohnqualität. Doch wo findet man überhaupt bezahlbaren Wohnraum? Welche Alternativen zur überteuerten Mietwohnung bieten sich? Ob Campinglatz, Mehrgenerationenhaus, Tiny Haus oder ein Bauwagen im Wald - Britts heutige Gäste haben für sich eine kostengünstige Wohnalternative gefunden. Spricht ihr Modell auch die anderen Gäste an?

SAT.1
