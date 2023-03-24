Alles ändert Dich - wenn die Hormone verrücktspielenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 20: Alles ändert Dich - wenn die Hormone verrücktspielen
34 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12
Sie gehören ganz natürlich zum Leben dazu, treten etwa im Alter zwischen 40 und 50 Jahren auf und dauern grob fünf bis acht Jahre an: die Wechseljahre. Für manche Frauen verändert sich gefühlt in dieser Phase der hormonellen Umstellung nichts, viele andere erleben Symptome wie Hitzewallungen, Herzklopfen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen - doch oft wird darüber geschwiegen. Britts heutige Gäste wollen dies ändern und berichten aus persönlicher Erfahrung.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
12
Copyrights:© SAT.1