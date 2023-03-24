Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 20vom 24.03.2023
34 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12

Sie gehören ganz natürlich zum Leben dazu, treten etwa im Alter zwischen 40 und 50 Jahren auf und dauern grob fünf bis acht Jahre an: die Wechseljahre. Für manche Frauen verändert sich gefühlt in dieser Phase der hormonellen Umstellung nichts, viele andere erleben Symptome wie Hitzewallungen, Herzklopfen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen - doch oft wird darüber geschwiegen. Britts heutige Gäste wollen dies ändern und berichten aus persönlicher Erfahrung.

