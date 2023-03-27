Von Botox bis Hyaluron - was tun bei Falten?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 21: Von Botox bis Hyaluron - was tun bei Falten?
35 Min.Folge vom 27.03.2023Ab 12
Alt werden vs. alt aussehen. Zwei Dinge, die natürlich zusammengehören, aber ungleich beliebt sind. Immer mehr Frauen und Männer schlagen den Weg der Schönheitschirurgie ein. Doch gibt es auch natürliche Alternativen zu Botox, Hyaluron und Co.? Und wieso ist Faltenlosigkeit in unserer Gesellschaft so wichtig? Britts Gäste diskutieren in der heutigen Sendung, ob und wie es gelingen kann, faltenfrei zu altern und ob das überhaupt wichtig ist.
