Folge 23: Schwer vermittelbar? So finden Sie trotzdem einen Job!
34 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
Ein Neuanfang fällt oft nicht leicht – das gilt auch für die Arbeitswelt. Gerade ältere Menschen und Personen mit körperlichen oder geistigen Handicaps haben Angst davor, ihren Job zu verlieren und aufgrund mangelnder Optionen in der Langzeitarbeitslosigkeit zu landen. Darüber spricht Britt heute mit ihren Gästen und holt Tipps auch für den späten beruflichen Neustart bei einem Karriere-Coach ein.
