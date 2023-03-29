Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Schwer vermittelbar? So finden Sie trotzdem einen Job!

SAT.1Staffel 2Folge 23vom 29.03.2023
Schwer vermittelbar? So finden Sie trotzdem einen Job!

Folge 23: Schwer vermittelbar? So finden Sie trotzdem einen Job!

34 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12

Ein Neuanfang fällt oft nicht leicht – das gilt auch für die Arbeitswelt. Gerade ältere Menschen und Personen mit körperlichen oder geistigen Handicaps haben Angst davor, ihren Job zu verlieren und aufgrund mangelnder Optionen in der Langzeitarbeitslosigkeit zu landen. Darüber spricht Britt heute mit ihren Gästen und holt Tipps auch für den späten beruflichen Neustart bei einem Karriere-Coach ein.

