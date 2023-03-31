Ich bin ein Medium- Heute bekommst du Nachricht aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 25: Ich bin ein Medium- Heute bekommst du Nachricht aus dem Jenseits
34 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12
Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. Und SAT.1 bringt den 90er-Jahre TV-Talk zurück. In "Britt - Der Talk" begrüßt Britt Hagedorn täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Zuschauer:innen bewegt - große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen