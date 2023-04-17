Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Körper - Kult oder schon zu krass?

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 17.04.2023
Körper - Kult oder schon zu krass?

Körper - Kult oder schon zu krass?Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 27: Körper - Kult oder schon zu krass?

35 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12

Wann ist ein Körper Kult? Wann wird plastische Chirurgie gesundheitsgefährdend? Während Model Theresia sich ihre Beine verlängern lässt, eifert Paris ihrem großen Vorbild "Barbie" nach und möchte "Queen of Plastic" werden. Als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie kennt sich Dr. Esfahani mit den aktuellen Schönheitsidealen aus und schätzt in der heutigen Sendung deren gesundheitliche Risiken ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen