Körper - Kult oder schon zu krass?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 27: Körper - Kult oder schon zu krass?
35 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12
Wann ist ein Körper Kult? Wann wird plastische Chirurgie gesundheitsgefährdend? Während Model Theresia sich ihre Beine verlängern lässt, eifert Paris ihrem großen Vorbild "Barbie" nach und möchte "Queen of Plastic" werden. Als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie kennt sich Dr. Esfahani mit den aktuellen Schönheitsidealen aus und schätzt in der heutigen Sendung deren gesundheitliche Risiken ein.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
12
