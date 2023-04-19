Du verziehst meine Enkel: jetzt reicht's!Jetzt kostenlos streamen
Folge 28: Du verziehst meine Enkel: jetzt reicht's!
35 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 12
Über Erziehung lässt sich streiten, denn: Nicht nur die Elternteile, auch unterschiedliche Generationen können unterschiedliche Erziehungsansichten haben. Gemeinsam mit der 57-jährigen Ulrike und ihrer 33-jährigen Tochter Vanessa sowie mit Fünffach-Oma Renate diskutiert Britt verschiedenen Erziehungsstile und deren (Un-)Vereinbarkeit.
