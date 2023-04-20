Schatz, geh' endlich zum Arzt!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 29: Schatz, geh' endlich zum Arzt!
35 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Gesundheit kann man nicht kaufen - sie gilt als das höchste Gut. Dennoch gehen vor allem viele Männer selten zum Arzt. Britts heutige Gäste halten eine gesunde Lebensweise für ausreichend und den Arztbesuch für überflüssig. Präventivmediziner Dr. Kurscheidt ist anderer Meinung. In der Sendung erklärt er, welche Vorsorgeuntersuchungen wichtig sind und warum sie lebensverlängernd sein können.
