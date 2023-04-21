Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 21.04.2023
34 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12

Ist Zucker reines Gift für den menschlichen Körper? Fast alle verarbeiteten Lebensmittel enthalten Zucker, oft auch versteckt. Dadurch werden Essgewohnheiten stark beeinflusst. Britts heutiger Gast, Dipl. Ernährungswissenschaftlerin Natalie, sagt: "Auf Zucker zu verzichten, ist leichter als man denkt!", und erklärt in der Sendung, wie das geht. Aber macht das Leben ohne Zucker überhaupt noch Spaß?

SAT.1
