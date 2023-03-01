Hilfe 50 - Ende oder Neuanfang!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 4: Hilfe 50 - Ende oder Neuanfang!
35 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Ist 50 das neue 30? Manchen Menschen fällt es schwer, älter zu werden - andere feiern jedes weitere Jahr voller Freude. Bei Britt ist Lieselotte zu Gast, #GNTM-Model der letztjährigen Staffel. Mit ihren 67 Lebensjahren fühlt sie sich pudelwohl. Magda und Bernhard erzählen, wie eine leidenschaftliche Beziehung auch mit über 70 Jahren funktioniert. Und Personal-Trainer Olaf verrät, wie er mit Ende 40 eine große Krise überwunden hat und sich jetzt auf den 60. Geburtstag freut.
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Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen