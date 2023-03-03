Adoptiert - wer sind meine Eltern?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 5: Adoptiert - wer sind meine Eltern?
34 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12
Die Eltern-Kind-Beziehung ist eine besondere zwischenmenschliche Verbindung. Britts Talkgast Rene hat jedoch erst als Teenager und durch Zufall erfahren, dass seine Eltern nicht seine biologischen Eltern sind. Ob und was diese Neuigkeit für ihn verändert hat, erklärt er im Studio. Außerdem erzählen Dennis und Danny, wie sie als homosexuelles Paar durch Adoption ihr Familienglück finden konnten. Und Intissar berichtet, wie schwierig es sein kann, sein Stiefkind zu adoptieren.
