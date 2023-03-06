Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 06.03.2023
Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?

Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 6: Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?

35 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12

Bei Britt berichtet Influencerin Kati von ihrem Leben. Ihr Beruf: Social Media. Mutter Simone ist beunruhigt. In ihren Augen soll die Jugend etwas "ordentliches" lernen. Katharina zog die Reißleine. Sie will nicht mehr 24/7 online sein und klärt nun an Schulen auf, was der Job des Influencers bedeutet. Friseurin Martina ist froh, um neue Online-Werbekanäle und Content Creatorin Josi sieht im Influencer-Business ihre Zukunft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen