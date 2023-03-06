Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 6: Social Media - Sinnloses Hobby oder echter Job?
35 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12
Bei Britt berichtet Influencerin Kati von ihrem Leben. Ihr Beruf: Social Media. Mutter Simone ist beunruhigt. In ihren Augen soll die Jugend etwas "ordentliches" lernen. Katharina zog die Reißleine. Sie will nicht mehr 24/7 online sein und klärt nun an Schulen auf, was der Job des Influencers bedeutet. Friseurin Martina ist froh, um neue Online-Werbekanäle und Content Creatorin Josi sieht im Influencer-Business ihre Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1