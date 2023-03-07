Optik ist nicht alles - ich bin anders als du denkstJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 7: Optik ist nicht alles - ich bin anders als du denkst
35 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Äußere Merkmale haben oft Einfluss auf das Bild, das man sich von einem Menschen macht. Dabei können gesellschaftlich verankerte Stereotype und auch Vorurteile eine Rolle spielen. Doch wie macht man sich davon frei? Britt lädt heute Gäste zum Talk, die aufgrund ihres Looks oft falsch eingeschätzt werden. Wie gehen sie damit um? Und wie schätzen sie sich gegenseitig ein?
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1