Meine Haare machen Stress - bei Britt gibt's endlich Hilfe!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 8: Meine Haare machen Stress - bei Britt gibt's endlich Hilfe!
34 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12
Chronischer Haarausfall, kaputte Locken oder graue Haare - Britts heutige Gäste haben ein gemeinsames Problem: Ihre Haare bringen sie zum Verzweifeln oder haben sie schon verzweifeln lassen. Wie sie mit ihrer "Problem-Zone" umgehen und welche Tipps weiterhelfen können, darüber talkt Britt heute im Studio.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
