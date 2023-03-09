Hund im Bett - muss das denn sein?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 9: Hund im Bett - muss das denn sein?
Folge vom 09.03.2023
Gabriela schläft nie allein – ihre Hunde dürfen stets mit ins Bett. Das käme für Sascha jedoch nicht in Frage, denn er ekelt sich vor Hundehaaren. Vierbeiner können eine Beziehung bereichern, dafür plädiert Gabriele und Thorsten sagt ganz klar: "Mein Hund ist meine Lebensversicherung!". Thema heute bei Britt: Hund im Bett – muss das sein?!
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
