Bull
Folge 13: Die Welt ist nicht farbenblind
41 Min.Ab 6
Elizabeth und Miles McConnell könnten nach der Geburt ihres Sohnes nicht glücklicher sein. Nach Jahren des Bangens wurde ihnen mittels einer künstlichen Befruchtung der Traum einer eigenen Familie erfüllt. Trotzdem sieht sich das Paar gezwungen, Bulls Team zu kontaktieren. Bei der Behandlung wurde nämlich offensichtlich das Sperma vertauscht. Als sich dann auch noch der biologische Vater des kleinen Jungen einschaltet, stehen alle Beteiligten vor einer herausfordernden Situation.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
