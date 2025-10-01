Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 18
41 Min.Ab 12

Mitten in einer stürmischen Nacht fährt der Zugführer Walter Mora frontal gegen einen anderen Zug, der auf den Gleisen stand. Vier Menschen kommen dabei um. Walter selbst überlebt das Unglück, kann sich aber aufgrund seines Schädel-Hirntraumas an nichts mehr erinnern. Nun wird im vorgeworfen, in der besagten Nacht eingeschlafen zu sein. Bull und sein Team nehmen sich des Falls an. Welche Strategie werden sie fahren?

