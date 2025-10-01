Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Die leere Waffe

Staffel 4Folge 8
Die leere Waffe

Bull

Folge 8: Die leere Waffe

42 Min.Ab 12

Bei den Crawfords ereignet sich eine schreckliche Tragödie: Der erst 13-jährige Charlie erschießt beim Spielen mit einer Waffe aus Versehen seinen älteren Bruder und muss sich der fahrlässigen Tötung verantworten. Sein Vater, Eric Crawford, wird ebenfalls verhaftet und vor Gericht gestellt, weil er seinem älteren Sohn den Zugangscode des Safes verraten hat, in dem die Waffe aufbewahrt wurde. Trifft ihn eine Mitschuld oder kann Bull die Jury vom Gegenteil überzeugen?

