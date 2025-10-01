Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Aussage gegen Aussage

Paramount GlobalStaffel 4Folge 5
Aussage gegen Aussage

Aussage gegen AussageJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 5: Aussage gegen Aussage

42 Min.Ab 12

Taylor Rentzel kämpft mit allen Mitteln für das Recht der Erotiktänzerin Jessica Lee, die in einem Zustand der inneren Verzweiflung öffentlich die Nachricht verbreitet, vom Immobilienmogul Nathan Alexander vergewaltigt worden zu sein. Da dieser jedoch gut vernetzt ist und keine Beweise vorliegen, scheint eine Anklage aussichtslos. Werden Bull und sein Team trotzdem den Fall übernehmen und einen Weg finden, vor Gericht zu ziehen?

