Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Tsunami in der Sahara

Paramount GlobalStaffel 4Folge 2
Tsunami in der Sahara

Tsunami in der SaharaJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 2: Tsunami in der Sahara

42 Min.Ab 6

Whitney Holland wird von einer Vision getrieben: Mit ihrer revolutionierenden Wasseraufbereitungstechnologie möchte sie der globalen Wasserknappheit entgegenwirken und mit teils unrealistischen Versprechungen, möglichst viele Investoren an Land ziehen. Diese Vorgehensweise widerstrebt ihrem Forschungsleiter und Partner Derek Goodman, der sie prompt wegen Betruges bei der Staatsanwaltschaft anzeigt. Wird es Bull und Co gelingen, die Unschuld der ambitionierten Frau zu beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen