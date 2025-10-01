Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Das Herz in der Hand

Staffel 4Folge 14
Das Herz in der Hand

Folge 14: Das Herz in der Hand

41 Min.

Während Izzy die Geburt ihres Kindes kaum erwarten kann, kümmert sich Bull um einen neuen Klienten: Der angesehene Herzchirurg Dr. Samir Shadid wird während seiner Schicht völlig unerwartet von FBI-Agenten verhaftet. Der Vorwurf: Seine Zulassung an der Hudson Universität soll er vor über einem Jahrzehnt nur durch Bestechung erhalten haben. Doch Shadid beteuert seine Unschuld. Wird er mit Bulls Hilfe die Jury überzeugen können?

