Bull

Auf eigenen Füßen

Paramount GlobalStaffel 4Folge 4
Folge 4: Auf eigenen Füßen

41 Min.Ab 6

Bereits in jungen Jahren ist es der angesehenen Influencerin Sadie Williams gelungen, mit ihrer Kosmetik-Firma ein millionenschweres Unternehmen auf den Markt zu bringen, das auf einem brillanten Geschäfts-und Marketingmodell beruht. Doch einen Haken gibt es: Nach einem Zusammenbruch vor laufender Kamera hat ihr Vater die Vormundschaft übernommen, die Sadie nun mit Hilfe von Bull und seinem Team gerichtlich aufheben möchte ...

