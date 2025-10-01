Bull
Folge 15: Fleisch und Blut
42 Min.Ab 12
Vivian Cahill bittet ihren alten Freund Bull, sie vor Gericht zu vertreten. Der spielsüchtigen Frau wird nämlich vorgeworfen, ihren wohlhabenden Vater getötet zu haben, um an das millionenschwere Erbe zu kommen, mit dem sie ihre hohen Spielschulden begleichen wollte. Handelt es sich hier tatsächlich um einen Mord aus Habgier oder hat sich das Drama anders zugetragen? Und zu welchem Urteil wird die Jury kommen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren