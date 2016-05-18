Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

TLC Folge vom 18.05.2016
Immer im Stress

Bei Buddy Valastro und seinen Konditoren-Kollegen steppt der Bär: Der „Cake Boss“ eröffnet eine neue Konditorei mit neuem Konzept, das „Sweet Room“ heißt. Obwohl sie seit langem von diesem Schritt geträumt haben, sind vor der Eröffnung alle nervös. Der „Sweet Room“ ist ein Süßspeisen-Restaurant mit Tischen und großen Familienportionen. Die erste Filiale wird diese Woche in Connecticut aufgemacht, doch die Grundlage der Konditorei sollen die Torten bleiben. Und so geht es gleich wieder in die Backstube, um den nächsten Auftrag in Angriff zu nehmen: eine Piratentorte mit großem Schiff, Kanonen und Meeresungeheuern, die nach Limone schmeckt.

