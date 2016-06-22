Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 22.06.2016: Die Axt im Haus
22 Min.Folge vom 22.06.2016
In dieser Episode trifft sich Buddy Valastro mit Billy und Kendall - einem jungen Pärchen, das bald heiraten möchte - um über ihre Hochzeitstorte zu sprechen. Die beiden haben einen ausgefallenen Beruf: Sie sind professionelle Holzfäller und verdienen mit diesem Job ihren Lebensunterhalt. Aber das Holzfällen ist auch ihr Hobby, und so reisen sie durchs ganze Land, wo jedes Wochenende irgendwelche Wettbewerbe stattfinden. Kendalls Spezialität ist Single-Buck-Sägen, bei dem er massive Holzblöcke von 50 cm Dicke in zwei Teile spaltet. Da dieses Hobby die zwei zusammengebracht hat, soll auch der Hochzeitskuchen das Holzfäller-Thema repräsentieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.