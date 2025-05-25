Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Türkisblaues Meer statt texanischer Hitze

HGTVFolge vom 25.05.2025
Türkisblaues Meer statt texanischer Hitze

Folge vom 25.05.2025: Türkisblaues Meer statt texanischer Hitze

21 Min.Folge vom 25.05.2025

Die Sommerhitze in Texas macht einem jungen Paar zu schaffen. Die Lösung: ein Umzug auf die traumhaften Turks- und Caicosinseln. Dort suchen sie nach einer Eigentumswohnung in Strandnähe – am liebsten mit Pool. Da ihr Mann jedoch beruflich stark eingespannt ist, bittet die junge Frau kurzerhand ihre Mutter, sie bei der Suche nach dem perfekten Zuhause unter Palmen zu unterstützen.

