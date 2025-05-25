Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
21 Min.

Ein kanadisches Paar lässt die frostigen Winter hinter sich, um auf den Turks- und Caicosinseln neu anzufangen. Während er sich auf ein ruhiges Inselleben freut, plant sie, ein Wellness-Retreat zu eröffnen, das die wohltuende Energie der Karibik an andere weitergeben soll. Die Suche nach einem Grundstück, das beides ermöglicht – privaten Rückzugsort und beruflichen Traum – ist der erste Schritt in ihr neues Leben.

