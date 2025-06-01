Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 01.06.2025: Homeoffice auf Aruba
21 Min.Folge vom 01.06.2025
Eine vielbeschäftigte New Yorker Anwältin hat genug vom hektischen Großstadtleben und beschließt, gemeinsam mit ihren beiden Katzen ein neues Kapitel an den sonnigen Stränden Arubas zu beginnen. Da sie es liebt, Freund:innen und Familie zu bewirten, sucht sie ein Haus, das nicht nur Platz für Gäste, sondern auch ein ruhiges kleines Homeoffice bietet.
