Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Nexus

sixxStaffel 5Folge 11
Der Nexus

Der NexusJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 11: Der Nexus

43 Min.Ab 12

Seit einiger Zeit scheinen die Mächtigen Drei vom Pech verfolgt: Während Piper Ärger mit dem Club hat, kämpft Phoebe mit Problemen im Job. Am härtesten hat es aber Paige getroffen, die nach einem Autounfall ins Gefängnis muss. Was nach einer simplen Pechsträhne aussieht, ist in Wirklichkeit ein neuer Plan von Cole: Dieser will Phoebe mit Hilfe von Nexus, einer besonders starken Machtquelle, die sich unter dem Haus der Halliwells befindet, wieder auf die Seite des Bösen ziehen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen