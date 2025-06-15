Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 7: Barbas
41 Min.Ab 12
Auch wenn sein Körper weiterhin in der Verbannung weilt, ist es Barbas, dem Dämon der Angst, gelungen, Cole mit seinem Geist aufzusuchen und ihn zu verwirren. Er bringt ihn sogar so weit, in Unschuldigen Dämonen zu sehen und sie anzugreifen. Als Paige versucht, Cole die Kräfte wegzunehmen, damit dieser kein Unheil mehr anrichten kann, sorgt Barbas dafür, dass die Kräfte auf ihn übergehen. Nun ist er stark genug, seinen Körper zurückzuholen und die nächste Quelle zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
