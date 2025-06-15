Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Barbas

sixxStaffel 5Folge 7
Barbas

BarbasJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 7: Barbas

41 Min.Ab 12

Auch wenn sein Körper weiterhin in der Verbannung weilt, ist es Barbas, dem Dämon der Angst, gelungen, Cole mit seinem Geist aufzusuchen und ihn zu verwirren. Er bringt ihn sogar so weit, in Unschuldigen Dämonen zu sehen und sie anzugreifen. Als Paige versucht, Cole die Kräfte wegzunehmen, damit dieser kein Unheil mehr anrichten kann, sorgt Barbas dafür, dass die Kräfte auf ihn übergehen. Nun ist er stark genug, seinen Körper zurückzuholen und die nächste Quelle zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen