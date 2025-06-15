Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 19: Tanz um die ewige Quelle
41 Min.Ab 12
Der Ältestenrat ist ziemlich besorgt: Der Dämon Xavier hat die beiden Waldnymphen Miranda und Daisy aus den Wäldern verjagt und deren Satyr getötet. Ziel des Bösewichts ist es, Zugang zur Ewigen Quelle zu bekommen, um durch deren Wasser Unsterblichkeit zu erlangen. Als Paige und Piper davon erfahren, nehmen sie Miranda und Daisy mit zu sich nach Hause und überlegen sich, wie sie Xavier vernichten können.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.