sixxStaffel 5Folge 15
43 Min.Ab 12

Eines Tages stellen die Halliwell-Schwestern und Leo erschrocken fest, dass sie ihre Zauberkräfte verloren haben. Wie sich herausstellt, ist es nicht nur ihnen so ergangen: Niemand auf der Erde, egal ob gut oder böse, besitzt mehr magische Fähigkeiten. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Phoebe und Paige herausfinden, dass Cronyn, der Führer des Bösen, Pipers Baby, das noch am gleichen Tag geboren werden soll, für das Böse kidnappen will.

