Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 14: San Francisco träumt
41 Min.Ab 12
Um seinen Ruf in der Unterwelt zu etablieren, lässt der Dämon Axel systematisch Sandmänner töten, die dafür sorgen, dass die Menschen träumen können. Auf diese Weise können die Einwohner San Franciscos ihre Probleme nicht mehr verarbeiten und werden immer aggressiver. Auch der Sandmann der Halliwells soll von einem von Axels Tracerdämonen getötet werden, doch die Hexen können dies gerade noch verhindern. Allerdings gibt sich Axel nicht so schnell geschlagen.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.