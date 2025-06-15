Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Katzenjammer
41 Min.Ab 12
Weil sich die Streitigkeiten zwischen Leo und Piper häufen, beschließen die beiden, einen Eheberater zu besuchen. Als dieser einiges über die Vergangenheit seiner Patienten wissen will, spricht Piper einen Zauber, der ihre Erinnerungen möglichst real gestalten soll. Dies hat allerdings zur Folge, dass sich Phoebe und Paige durch die Gedanken ihrer Schwester an alte Zeiten plötzlich in der Vergangenheit wieder finden, wo es einem Warlock gelingt, ihre Katze Kitty zu töten.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.