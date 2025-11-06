Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 14Folge 4vom 06.11.2025
Überwältigt

Folge 4: Überwältigt

40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Bereits sechsunddreißig Stunden nach Beginn des Trainingslagers werden die Kandidatinnen einer weiteren Belastungsprobe unterzogen. Wer von ihnen kann die Herausforderung bewältigen und wer bricht unter der Belastung zusammen?

