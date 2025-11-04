Staffel 14Folge 2vom 04.11.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 2: Choreographie-Wettbewerb
40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Nur noch 101 Bewerberinnen sind im Rennen, der Druck steigt. Für sie heißt es: Ruhe bewahren, um die schweren Choreographien und die berühmte Kickline zu lernen. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm LaDonna.
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV