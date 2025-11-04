Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Staffel 14Folge 2vom 04.11.2025
Choreographie-Wettbewerb

40 Min.Ab 6

Nur noch 101 Bewerberinnen sind im Rennen, der Druck steigt. Für sie heißt es: Ruhe bewahren, um die schweren Choreographien und die berühmte Kickline zu lernen. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm LaDonna.

MTV

