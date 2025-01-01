Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10
44 Min.Ab 12

Danni soll Patrick Hollerbach vertreten, einen jungen Mann aus ihrer Nachbarschaft, der brutal zusammengeschlagen wurde. Danni zögert zunächst, denn Patrick ist Neo-Nazi. Als sie jedoch hört, gegen wen sie gerichtlich vorgehen soll, nimmt sie das Mandat an: Hassan, ein in ihrem Viertel gefürchteter Schläger, den Danni bereits seit Kindertagen kennt. Auch wenn Hassan eine beeindruckende Drohkulisse aufbaut, hält sich Danni wacker - denn sie hat noch einen Trumpf im Ärmel ...

