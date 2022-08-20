Danni Lowinski
Folge 8: Geld her, oder ...
45 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12
Danni traut ihren Augen kaum: Kurt hat einen Job als Hausmeister und die dazugehörige Dienstwohnung ergattert. Derweil hält sie ihr neuer Mandant Matthias Sirrka in Atem, der einen Motorradunfall hatte und nun gerichtlich gegen seine Krankenkasse vorgehen will. Die Kasse weigert sich, die Behandlungskosten in Höhe von 250.000 Euro zu übernehmen, da Matthias' Helm nicht der erforderlichen ECE-Norm entsprach - es fehlte ein einziger Millimeter Länge, um der Norm zu entsprechen.
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
12
