SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12
44 Min.Ab 6

Danni wittert ihre große Chance auf finanzielle Sicherheit, als Dr. Reiter, der Sozius von Oliver Schmidt, ihr ein lukratives Mandat anbietet. Danni soll das Pharmaunternehmen Opitzpharm vertreten, das laut Klageschrift gesundheitsgefährdende Medikamente auf den Markt gebracht hat. Ein Schmerzmittel soll bei der Klägerin einen folgenschweren Schlaganfall hervorgerufen haben. Danni übernimmt den Fall. Doch dann kommen ihr erste Zweifel: Steht sie wirklich auf der richtigen Seite?

SAT.1 GOLD
