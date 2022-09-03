Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 03.09.2022
42 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 12

Dannis neue Mandanten sind Zirkusleute, deren Geschäfte mehr schlecht als recht laufen - der Zirkus ist pleite. Hauptverantwortlich dafür: Familienoberhaupt Raymond - seines Zeichens Zirkusdirektor und glückloser Messerwerfer. Schon oft musste Gattin Antonia kleinere und größere Verletzungen während der Vorstellungen erleiden. Mit Dannis Hilfe soll damit nun ein für alle Mal Schluss sein. Antonia hofft, ihren Mann durch Druck von außen zur Schließung des Zirkusses zu bringen.

