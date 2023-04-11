Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Lesen und Schreiben

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 11.04.2023
Lesen und Schreiben

Lesen und SchreibenJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 9: Lesen und Schreiben

43 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12

Dannis neuester Fall ist äußerst heikel: Ihre Mandantin Anne ist Analphabetin, und dies ist ihr sehr unangenehm. Sie bittet Danni um juristische Hilfe, denn ihr Ex-Freund klagt bei ihr einen größeren Geldbetrag ein. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hatte er von ihr eine Unterschrift eingefordert und sie einen Schuldschein unterschreiben lassen. Doch wie soll Danni dem Gericht beweisen, dass ihre Mandantin gar nicht lesen kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1 GOLD
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen