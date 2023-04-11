Danni Lowinski
Folge 9: Lesen und Schreiben
43 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12
Dannis neuester Fall ist äußerst heikel: Ihre Mandantin Anne ist Analphabetin, und dies ist ihr sehr unangenehm. Sie bittet Danni um juristische Hilfe, denn ihr Ex-Freund klagt bei ihr einen größeren Geldbetrag ein. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hatte er von ihr eine Unterschrift eingefordert und sie einen Schuldschein unterschreiben lassen. Doch wie soll Danni dem Gericht beweisen, dass ihre Mandantin gar nicht lesen kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz