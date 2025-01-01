Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5
Auf der Flucht

Danni Lowinski

Folge 5: Auf der Flucht

44 Min.Ab 12

Dannis Mandant Jürgen Schildgen, ein LKW-Fahrer, hat ein kleines Mädchen angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Zwar stellt er sich der Polizei und besucht mit seiner Anwältin das Kind im Krankenhaus, um sich zu entschuldigen, aber er sieht sich mit der Wut der Brüder konfrontiert. Die trauen der deutschen Gerichtsbarkeit nicht über den Weg und wollen die Bestrafung in die eigenen Hände nehmen. Aishas Brüder werden eine Gefahr für Schildgen - und auch für Danni.

