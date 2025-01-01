Danni Lowinski
Folge 5: Auf der Flucht
44 Min.Ab 12
Dannis Mandant Jürgen Schildgen, ein LKW-Fahrer, hat ein kleines Mädchen angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Zwar stellt er sich der Polizei und besucht mit seiner Anwältin das Kind im Krankenhaus, um sich zu entschuldigen, aber er sieht sich mit der Wut der Brüder konfrontiert. Die trauen der deutschen Gerichtsbarkeit nicht über den Weg und wollen die Bestrafung in die eigenen Hände nehmen. Aishas Brüder werden eine Gefahr für Schildgen - und auch für Danni.
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz